Calciomercato Sampdoria, occhi ancora in casa Ascoli: piace Saric. Il centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2023

La Sampdoria resta in pole per l’acquisto di Dario Saric. Il club blucerchiato ha effettuato un nuovo tentativo per il centrocampista classe ’97, in uscita dall’Ascoli in virtù del contratto in scadenza nel 2023.

Come riportato dal Corriere Adriatico, la Sampdoria vanta ottimi rapporti con la società bianconera dopo l’acquisto di Abdelhamid Sabiri. Prezzo di partenza che si aggira intorno ai 4 milioni di euro. Ma attenzione alla concorrenza di Udinese, Verona e Torino.