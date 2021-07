Calciomercato Sampdoria: blucerchiati in pole per Ricci

Calciomercato Sampdoria: blucerchiati in pole per Matteo Ricci, svincolatosi dopo l’esperienza allo Spezia. Indietro Fiorentina, Levante e Granada

La Sampdoria muove i primi passi sul mercato in vista della prossima stagione. È avviata da giorni la trattativa con l’entourage di Matteo Ricci, centrocampista classe ’94 che si è svincolato dopo aver concluso la sua avventura tra le file dello Spezia.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club blucerchiato è in pole rispetto a Fiorentina, Levante e Granada. Ricci potrebbe essere così il primo rinforzo – a parametro zero – per la rosa del tecnico Roberto D’Aversa.