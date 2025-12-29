Calciomercato Sampdoria, colpo Esposito: accordo con lo Spezia e visite mediche in arrivo

Calciomercato Sampdoria: Esposito, affare fatto! Accordo chiuso e visite mediche fissate. Le ultimissime

La sessione invernale si apre con decisione in casa Sampdoria, pronta a intervenire sul centrocampo per dare slancio alla risalita in classifica. Il primo rinforzo è ormai ai dettagli: Salvatore Esposito, regista dello Spezia dotato di personalità e qualità, è a un passo dal vestire il blucerchiato.

I dettagli dell’accordo

Come riportato da Tuttosport, l’intesa tra i due club è stata definita in ogni aspetto. L’operazione si chiuderà con un prestito con obbligo di riscatto fissato a 2 milioni di euro. Per Esposito è pronto un contratto fino al 2030, a conferma della volontà della Samp di puntare su di lui come elemento centrale del nuovo progetto tecnico.

Sul piano economico è già tutto stabilito: il centrocampista percepirà circa 800 mila euro a stagione, cifra che lo collocherà tra i giocatori più rappresentativi della rosa.

Le visite mediche

Il percorso è tracciato: nei prossimi giorni Esposito sosterrà le visite mediche presso il centro specializzato indicato dal club. Superati i test, arriveranno la firma e l’annuncio ufficiale.

