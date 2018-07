Calciomercato Sampdoria, incontro tra le parti per Stephane M’Bia, centrocampista camerunense svincolato

Calciomercato Sampdoria: dopo la cessione del pezzo pregiato Lucas Torreira all’Arsenal, si cercano validi sostituti per rinforzare il centrocampo. Come riportato da Sky Sport, c’è stato oggi un positivo incontro tra agenti e intermediari per Stephane M’Bia. Il centrocampista camerunense classe 1986, svincolato dopo un esperienza biennale all’Hebei Fortune, ha accettato il trasferimento in blucerchiato; il profilo piace alla dirigenza doriana, in cerca di un giocatore con maggior esperienza in mezzo al campo. Adesso si lavora ai dettagli, compreso l’ingaggio piuttosto alto del giocatore a cui la società genovese dovrebbe far fronte. In alternativa al camerunense, un altro nome nel mirino della Samp è Edmilson Fernandes, classe 1996 in forza al West Ham.