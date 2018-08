Calciomercato, Sampdoria: si segue lo svincolato Claudio Marchisio

La Sampdoria potrebbe clamorosamente convincere lo svincolato Claudio Marchisio a rimanere in Italia dopo l’addio alla Juventus

Il centrocampista italiano Claudio Marchisio da pochi giorni ha lasciato la Juventus dopo 25 anni passati in maglia bianconera. Il giocatore, classe 1986, ha difatti, rescisso il contratto con la Vecchia Signora rimanendo svincolato e, dunque, senza squadra. In queste settimane, anche prima della rescissione, il trentaduenne è stato accostato a molte squadre interessate a lui. Le piste, tutte all’estero, più probabili sembravano quelle che portavano al Paris Saint Germain al Monaco o all’Atletico Madrid, anche se non si è escluso un trasferimento negli Emirati Arabi o negli Stati Uniti.

Oggi, però, si è aperta una clamorosa ipotesi che vedrebbe Marchisio ancora in Italia con una squadra diversa dalla Juventus. Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, difatti, il giocatore sarebbe finito tra gli obiettivi della Sampdoria che sta tentando di sondare il terreno per portarlo a Genova e rinforzare il centrocampo. Per convincere il giocatore e battere la concorrenza dei grandi club europei sulle sue tracce dovrà sicuramente arrivare una proposta estremamente allettante. Duro colpo sicuramente per il popolo bianconero che già non immaginava la sua partenza, ma che, inoltre, potrebbe vederlo ancora in Serie A con un’altra maglia.