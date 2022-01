Calciomercato Sampdoria, tutti i nomi nella lista di Faggiano: giorni infuocati

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Saranno giorni infuocati per la Sampdoria sul mercato e per Faggiano: i nomi nella lista sono tanti in entrata e uscita

Il mercato della Sampdoria sarà infuocato in questi ultimi giorni. Faggiano è al lavoro per delineare uscite ed entrate. I nomi sulla lista sono tanti.

In arrivo Sensi dall’Inter, si sta lavorando agli ultimi dettagli. Per l’attacco spunta l’idea Lasagna, trattativa con il Verona con cui ci si potrebbe giocare anche la carte riscatto Caprari. Possibile il ritorno di De Luca dal Perugia. Verre in uscita verso Empoli, il diesse blucerchiato attende di capire il futuro di Diawara. In entrata piace anche Nsame dello Young Boys.