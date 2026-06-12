Pagelle Canada Bosnia: David e Oluwaseyi deludono, Lukic-Kolasinac trascinano. Larin provvidenziale – TOP E FLOP

Top e Flop di Canada Bosnia: i giudizi ai protagonisti del match, valido per la prima giornata dei Mondiali

Top e Flop di Canada Bosnia: i giudizi ai protagonisti del match, valido per la prima giornata dei Mondiali. Sfida terminata 1-1 con una rete per tempo: prima la nazionale che ha eliminato gli azzurri, poi i padroni di casa che hanno meritato il punto per quanto mostrato nella ripresa.

I Top

Cyle Larin (Canada): subentrato al 76′ al posto di Oluwaseyi, ha impiegato pochissimo per incidere sul match. Al 78′ ha trovato la rete dell’1-1 girandosi in area in un fazzoletto e facendo partire un destro potente e violento. Su Dazn Fabio Bazzani l’ha descritto come il classico gol da centravanti d’area, Questa marcatura rappresenta il primo storico gol del pareggio segnato da un canadese in una fase finale dei Mondiali. Nel lunghissimo recupero, al 96′, ha persino sfiorato la rete della doppietta ravvicinata, impeditagli da un intervento a muro di Muharemovic.

subentrato al 76′ al posto di Oluwaseyi, ha impiegato pochissimo per incidere sul match. Al 78′ ha trovato la rete dell’1-1 girandosi in area in un fazzoletto e facendo partire un destro potente e violento. Su Dazn Fabio Bazzani l’ha descritto come il classico gol da centravanti d’area, Questa marcatura rappresenta il primo storico gol del pareggio segnato da un canadese in una fase finale dei Mondiali. Nel lunghissimo recupero, al 96′, ha persino sfiorato la rete della doppietta ravvicinata, impeditagli da un intervento a muro di Muharemovic. Jovo Lukic (Bosnia): ha sbloccato l’incontro al 21′ con un colpo di testa vincente da distanza ravvicinata. Per trovare la rete del momentaneo vantaggio ha sfruttato perfettamente una spizzata del compagno Kolasinac sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Ha potuto così festeggiare il gol al suo esordio nella competizione mondiale, dimostrando che la scelta di Barbarez di puntare su di lui al posto di Dzeko ha avuto un senso preciso.

ha sbloccato l’incontro al 21′ con un colpo di testa vincente da distanza ravvicinata. Per trovare la rete del momentaneo vantaggio ha sfruttato perfettamente una spizzata del compagno Kolasinac sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Ha potuto così festeggiare il gol al suo esordio nella competizione mondiale, dimostrando che la scelta di Barbarez di puntare su di lui al posto di Dzeko ha avuto un senso preciso. Sead Kolasinac (Bosnia): si è reso protagonista in fase offensiva confezionando l’assist di testa per Lukic in occasione dello 0-1. Al 53′ si è rivelato altrettanto decisivo in fase difensiva, deviando provvidenzialmente sulla traversa un tiro pericolosissimo di Laryea a portiere battuto. Ha dovuto abbandonare il campo all’84’ a causa dei crampi. Buchanan è un brutto cliente, lui lo ha praticamente annullato.

I Flop

Jonathan David (Canada): l’attaccante della Juventus ha disputato una prestazione molto deludente, sprecando un’enorme occasione da rete al 17′ calciando debolmente e centralmente tra le braccia del portiere Vasilj. Al 40′ ha inoltre fallito un controllo di palla apparentemente semplice che lo avrebbe lanciato tutto solo davanti all’estremo difensore bosniaco. La sua partita anonima si è conclusa con la sostituzione al 61′ per far posto a Promise David.

l’attaccante della Juventus ha disputato una prestazione molto deludente, sprecando un’enorme occasione da rete al 17′ calciando debolmente e centralmente tra le braccia del portiere Vasilj. Al 40′ ha inoltre fallito un controllo di palla apparentemente semplice che lo avrebbe lanciato tutto solo davanti all’estremo difensore bosniaco. La sua partita anonima si è conclusa con la sostituzione al 61′ per far posto a Promise David. Tani Oluwaseyi (Canada): al 32′ ha avuto sui piedi una clamorosa chance da rete nata da un’ingenuità del bosniaco Muharemovic, ma ha sprecato tutto calciando altissimo di sinistro da un’ottima e invitante posizione. Non essendo riuscito a lasciare il segno sulla partita, è stato sostituito al 76′ da Larin, l’uomo che ha poi risolto la gara.