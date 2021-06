Calciomercato Sampdoria: offerta monstre per Ramirez dalla Turchia

Gaston Ramirez ha l’imbarazzo della scelta. L’ormai ex trequartista della Sampdoria ha una fila di pretendenti: offerta monstre dalla Turchia

«Stiamo trattando con una squadra degli Emirati Arabi, ma la priorità è l’Italia». Pablo Bentancur, agente di Gaston Ramirez, ha provato ad anticipare il futuro dell’ormai ex Sampdoria, ma nonostante ciò non cessano le manifestazioni d’interesse per il trequartista.

Secondo il portale turco Yeni Asir, infatti, anche il Galatasaray si sarebbe aggiunto alla corsa per l’uruguaiano. La formazione guidata da Fatih Terim sarebbe pronta a mettere sul piatto un’offerta monstre sulla base di 2,5 milioni di euro annui più bonus.