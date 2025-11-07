Calciomercato Sassuolo, Muharemovic nel mirino di tre squadre per gennaio. La situazione spiega tutto - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo: Muharemovic nel mirino della Juventus, ma le milanesi preparano l’assalto

Il Calciomercato Sassuolo entra nel vivo con una notizia che potrebbe movimentare la prossima sessione invernale e quella estiva. Protagonista è Tarik Muharemovic, difensore centrale classe 2003, oggi punto fermo della retroguardia neroverde e già nel giro della nazionale bosniaca. Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, il giovane talento potrebbe clamorosamente tornare a Torino, come riporta Gazzetta.it.

La Juventus segue con grande attenzione il percorso di Muharemovic al Sassuolo, club che ne ha favorito la maturazione in Serie A. Al momento della sua cessione, la società bianconera ha mantenuto una clausola strategica che le garantisce il 50% sulla futura rivendita del giocatore. In pratica, se il Sassuolo dovesse cederlo per 20 milioni, la Juve potrebbe riacquistarlo pagando solo la metà della cifra. Un vantaggio economico e contrattuale che rende i bianconeri in una posizione privilegiata nel Calciomercato Sassuolo.

Le ottime prestazioni del difensore, però, hanno attirato l’attenzione di numerosi club italiani ed europei. Tra questi, spiccano Milan e Inter, pronte a dare battaglia per assicurarsi uno dei prospetti più promettenti del campionato.

Milan e Inter osservano da vicino il talento del Sassuolo

L’Inter è da tempo sulle tracce di Muharemovic. Gli osservatori nerazzurri lo hanno visionato più volte, apprezzando la sua maturità tattica e la personalità mostrata nonostante la giovane età. Negli ultimi mesi, anche il Milan si è inserito con decisione nella corsa al difensore. Secondo Gazzetta.it, i rossoneri starebbero preparando un’offerta già per gennaio, con l’obiettivo di anticipare la concorrenza e assicurarsi il giocatore prima della prossima estate.

La situazione mette il Calciomercato Sassuolo al centro delle attenzioni: il club emiliano, noto per la sua capacità di valorizzare giovani talenti, si trova davanti a una possibile plusvalenza importante. L’arrivo di Muharemovic dalla Juventus Next Gen si sta rivelando un colpo azzeccato, e ora il Sassuolo potrebbe monetizzare l’investimento in tempi brevi.

Il futuro di Muharemovic e il ruolo del Sassuolo

Per la Juventus, la decisione non sarà semplice. Da un lato, il club potrebbe sfruttare il vantaggio economico e riportare a casa un giocatore cresciuto nel proprio vivaio; dall’altro, il Sassuolo potrebbe decidere di resistere fino a giugno per alzare ulteriormente la valutazione del suo difensore.

In ogni caso, il nome di Muharemovic è destinato a essere uno dei più caldi del Calciomercato Sassuolo, simbolo della capacità del club di trasformare giovani promesse in protagonisti del calcio italiano.

