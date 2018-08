Calciomercato Sassuolo, offerta di 12 milioni al Barcellona per il difensore brasiliano Marlon: concorrenza altissima

Calciomercato Sassuolo, il club neroverde punta forte su un difensore brasiliano del Barcellona. Come riporta Mundo Deportivo, la società emiliana ha presentato ai blaugrana un’offerta di 12 milioni per il centrale brasiliano Marlon. Il club catalano sarebbe pronto a concludere l’affare, ma restano da vedere i termini di pagamento. Inoltre, per il giocatore classe 1995 c’è molta concorrenza.

Per Marlon, oltre al Sassuolo, hanno manifestato il loro interesse anche il Borussia Monchengladbach, il Fenerbahce, due società spagnole e un altro club italiano al momento non noto. Il giocatore, reduce da una stagione in prestito al Nizza, sta riflettendo sul suo futuro analizzando tutte le offerte. Poco tempo fa, è stato vicino a firmare per il West Ham (affare poi sfumato): la Premier League, infatti, sarebbe in cima alle sue preferenze per la prossima stagione.