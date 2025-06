Calciomercato Sassuolo, obiettivo comprare Mattia Perin per rinforzare la porta. La situazione - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo, si pensa a Mattia Perin per la porta. Pronto un grande colpo per il ritorno in Serie A

Il Calciomercato Sassuolo entra nel vivo e uno dei temi principali riguarda la scelta del nuovo portiere. Dopo il ritorno in Serie A, il club neroverde vuole ripartire con solidità, soprattutto tra i pali, e per questo motivo sta valutando profili di esperienza e affidabilità. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da diverse fonti vicine al club, sarebbero arrivati segnali concreti di interesse per Mattia Perin, attualmente secondo portiere della Juventus.

Il 32enne, con una lunga carriera alle spalle tra Serie A, Nazionale e Champions League, rappresenta una delle occasioni più intriganti sul mercato estivo. Il Calciomercato Sassuolo potrebbe puntare proprio su di lui per garantire leadership e sicurezza in un ruolo chiave in vista della nuova stagione in Serie A, con l’obiettivo di conquistare la salvezza.

Perin non ha formalmente chiesto la cessione alla Juventus, ma resta aperto a valutare nuove opportunità, soprattutto se gli dovessero garantire continuità e un ruolo da titolare. Dopo anni passati tra panchina e rotazioni con Buffon, Szczesny e, più recentemente, Di Gregorio, il portiere ex Genoa starebbe riflettendo sull’ipotesi di cambiare aria, ma solo per una destinazione che lo convinca sotto ogni punto di vista, sia tecnico che progettuale.

Il Calciomercato Sassuolo potrebbe quindi offrire a Perin ciò che cerca: centralità nel progetto e la possibilità di guidare un gruppo giovane, ma ambizioso. La società emiliana sta pianificando attentamente ogni mossa, e quella del portiere rappresenta una priorità in vista della prossima stagione.

Naturalmente, l’eventuale operazione dipenderà anche dalla volontà della Juventus di liberare il giocatore e dalle condizioni economiche dell’affare. Ma l’idea di un accordo tra le parti non è affatto remota, anzi: i contatti sono stati avviati e il profilo di Perin è considerato adatto sia per la sua esperienza sia per le sue qualità tecniche, ancora di alto livello.

Il Calciomercato Sassuolo è pronto a regalare colpi di rilievo e l’eventuale arrivo di Mattia Perin sarebbe un segnale chiaro delle intenzioni del club: costruire una rosa competitiva per salvarsi in Serie A.