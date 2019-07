Calciomercato Sassuolo: pressing per Toprak del Dortmund

Il Sassuolo avrebbe messo nel mirino Omer Toprak del Dortmund. La trattativa con il club tedesco sarebbe addirittura in fase avanzata

Spesa del Sassuolo in casa Borussia Dortmund? Sembrerebbe di sì in base alle ultime notizie. Come riferisce Gianluca Di Marzio, infatti, i neroverdi guardano con interesse ancora in casa giallonera per rinforzare la propria rosa.

Ora, il mirino è su Omer Toprak, difensore centrale classe ’89: tra emiliani e il giocatore è in corso una trattativa seria e concreta per ottenere intanto il suo ‘sì’ definitivo e poi andare a trattare col club tedesco.