Torino, arrivano le SCUSE per i fatti di Superga: annunciati i provvedimenti per i COLPEVOLI

Il comunicato del Torino sugli insulti rivolti dai calciatori ai tifosi nel giorno dell’anniversario della tragedia di Superga

Di seguito il comunicato del Torino sui fatti di Superga. Nello specifico il portiere Gemello aveva condiviso un video, poi rimosso, in cui si sentivano alcuni membri della squadra irridere i tifosi granata.

COMUNICATO – «Ciò che è successo sabato scorso ha lasciato in tutti noi un profondo dispiacere. Vogliamo far sentire la nostra voce per chiedere umilmente scusa a tutti, consapevoli della gravità di quanto è accaduto. Ci sentiamo tutti responsabili, non ci sono buoni e cattivi. Ne abbiamo parlato al nostro interno e abbiamo preso i provvedimenti del caso, e altrettanto ha fatto la Società, subito intervenuta. Ora massima concentrazione per le prossime tre partite: noi ci crediamo ancora. Sempre forza Toro. La squadra».