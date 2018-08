Calciomercato: retroscena nello scambio Suso-Callejon tra Milan e Napoli

Milan e Napoli erano vicinissimi a chiudere la trattativa per lo scambio delle due ali Suso e Callejon, ma l’affare sarebbe saltato per due fattori

Il calciomercato in entrata è ormai terminato da giorni per le società italiane, ma le notizie a riguardo continuano a tenere banco. L’edizione odierna di Tuttosport rivela un clamoroso retroscena di mercato che riguarderebbe gli esterni offensivi José Maria Callejon e Suso rispettivamente di Napoli e Milan.

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo italiano, difatti, la trattativa tra le due società per effettuare uno scambio dei due giocatori era ad un passo dalla chiusura. A far saltare, poi, l’affare, facilitato in partenza dalle clausole rescissorie presenti nei contratti dei due esterni, sarebbero stati due fattori. Il primo sarebbe stato il cambio di società del Milan e, in secondo il nuovo tecnico partenopeo Carlo Ancelotti, il quale non vedeva l’arrivo dell’ala rossonera come una priorità per la rosa degli Azzurri.