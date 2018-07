Ancelotti chiama Suso, possibile scambio con Callejon?

Futuro tutto da definire sia per l’esterno azzurro Callejon che per quello rossonero Suso, i due potrebbero presto partire

Milano-Napoli asse caldissimo. Il mercato è entrato nel vivo e nessuno scenario può dirsi irrealizzabile. Per questo motivo le voci che vedrebbero coinvolti Suso e Callejon in un ipotetico scambio hanno trovato conferme. Se ne era parlato nel momento della firma di Carlo Ancelotti con il Napoli e l’ipotesi di uno scambio trai due torna di moda oggi con le voci che rimbalzano da Dimaro, sede del ritiro azzurro. La clausola che può liberare il rossonero (38 milioni) è valida solo per l’estero: in Italia serve altro cash e serve soprattutto l’assenso del Milan che, è cosa nota, ha infatti già detto no all’Inter nell’ipotesi di uno scambio con Candreva.

Il ds Mirabelli aveva ribadito con fermezza che Suso non avrebbe mai indossato la maglia nerazzurra dell’Inter. Possibile invece in azzurro, specie se sul tavolo della trattativa ci finisce il connazionale. Carlo Ancelotti è alla ricerca di giocatori abili a muoversi tra le linee per schierare il suo classico 4-2-3-1 e in quest’ottica la posizione di Callejon, pupillo dell’ex Sarri, sarebbe così in bilico. Da qui, dunque, l’idea in questione: un’idea che piace a De Laurentiis e che ha trovato il parere rossonero, pronto ad ascoltare eventuali offerte per lo spagnolo.