Calciomercato Serie A: Atubolu può arrivare in Italia! È sfida tra queste due big per il portiere del Friburgo. Novità importanti

Calciomercato Serie A: Atubolu potrebbe sbarcare in Italia! Il portiere del Friburgo è conteso da queste due big. Novità importanti

Il panorama del calciomercato internazionale si accende attorno al ruolo del portiere e il nome nuovo che sta scaldando le scrivanie dei dirigenti della Serie A è quello di Noah Atubolu — giovane, reattivo ed esplosivo estremo difensore tedesco classe 2002, attualmente in forza al Friburgo e considerato uno dei migliori prospetti europei nel suo ruolo.

A lanciare la suggestiva indiscrezione, che potrebbe ben presto intrecciarsi con il futuro della porta della Juventus, è stato il noto esperto di mercato Fabrizio Romano attraverso il proprio canale YouTube, alimentando i rumors su un possibile asse italo-tedesco.

La rottura con il Friburgo: un’occasione d’oro in estate

Il profilo del ragazzo è di quelli che non passano inosservati: possiede grande esplosività e una solida esperienza in Bundesliga, uno dei campionati più competitivi d’Europa. Romano ha inquadrato con precisione la delicata situazione contrattuale dell’atleta: “Sviluppi che potranno riguardare un portiere che gioca al Friburgo, si chiama Noah Atubolu. Da quello che risulta oggi, il giocatore non rinnova“.

Nonostante il suo attuale accordo scada nel 2027, la rottura con il club teutonico sembra ormai definitiva. Indipendentemente dagli sforzi della dirigenza tedesca per prolungare la sua permanenza, l’estremo difensore è pronto ad abbracciare una nuova sfida sportiva già dalla prossima estate, aprendo di fatto un’agguerrita asta internazionale.

L’asse con l’Italia: Juventus e Inter alla finestra

Le statistiche stagionali del classe 2002 parlano chiaro. Come sottolineato dallo stesso giornalista, l’atleta sta registrando numeri eccellenti, confermandosi “tra i portieri giovani più interessanti in Europa“. L’accostamento alla Vecchia Signora non è affatto casuale.

La strategia dei club italiani è chiara: “I club lo hanno seguito e monitorato a livello di scouting. Verrà proposto e offerto nuovamente anche in Italia“. L’asse di mercato potrebbe coinvolgere anche l’Inter, in un più ampio domino di portieri che vede le due storiche rivali valutare in parallelo anche altre alternative di grandissimo lusso, come Guglielmo Vicario.

La Juventus sta valutando con estrema attenzione le prossime mosse per garantire continuità, freschezza e sicurezza tra i pali. L’ipotesi Atubolu rappresenta una pista intrigante per un club sempre più orientato a investire sui giovani talenti internazionali. Oltre ai bianconeri, occhio anche all’Inter sulle sue tracce.