Calciomercato Serie A: Goretzka può davvero arrivare in Italia? Un club si sta muovendo concretamente per prenderlo a zero. Cosa sta succedendo

Calciomercato Serie A: Goretzka può davvero sbarcare in Italia? Questo club ha già allacciato i primi contatti per prenderlo a zero

Dopo le recenti e amare delusioni incassate in Champions League, l’Inter guidata da Cristian Chivu sta già pianificando le contromosse per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione sportiva. Il nome che nelle ultime ore sta infiammando il mercato nerazzurro è quello di Leon Goretzka.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

La conferma dalla Germania: l’approccio dell’Inter

A lanciare la clamorosa indiscrezione è Christian Falk della BILD. Secondo la stampa tedesca, l’interesse del club milanese è un’opzione molto concreta. La dirigenza interista avrebbe infatti già allacciato i primi contatti esplorativi con l’entourage del giocatore per sondare le sue reali intenzioni e comprendere i parametri economici di un eventuale trasferimento.

Falk ha analizzato lucidamente la situazione strategica del club milanese: “È vero: l’Inter ha una concreta possibilità di ingaggiare Leon Goretzka la prossima estate. Dopo una settimana negativa in Europa, in casa nerazzurra sono iniziate le riflessioni su ciò che serve davvero per alzare il livello qualitativo della rosa. Un giocatore esperto e fisicamente dominante come lui potrebbe rappresentare un aiuto fondamentale per compiere il definitivo salto di qualità”.

Il fattore età e il derby italiano di mercato

Un elemento chiave nella complessa trattativa potrebbe essere l’approccio anagrafico della Serie A. Come sottolineato dallo stesso Falk, nel campionato italiano la carta d’identità pesa decisamente meno rispetto alle filosofie adottate in Bundesliga o in Inghilterra (dove i club tendono a investire in modo massiccio sui giovanissimi). L’unico ostacolo internazionale è rappresentato proprio dalla Premier League, destinazione che Goretzka non ha mai nascosto di gradire particolarmente.

La dirigenza nerazzurra, tuttavia, dovrà guardarsi le spalle anche in Italia. L’Inter non è l’unica pretendente in corsa: anche Milan e Juventus stanno monitorando con estrema attenzione l’evolversi della situazione legata al centrocampista bavarese. Si preannuncia dunque un’infuocata asta di mercato tricolore per assicurarsi le prestazioni del gigante tedesco.