Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato della Serie A

SCAMBIO INTER-ARSENAL – Potrebbe nascere uno scambio di mercato fra Inter e Arsenal. A riportare la notizia è Corriere dello Sport. Nello specifico i nerazzurri sarebbero intenzionati a chiedere Granit Xhaka come contropartita tecnica ai Gunners nel momento in cui nascerà una vera trattativa per il passaggio alla squadra londinese di Christian Eriksen.

IL CASO CAICEDO – A gennaio la Fiorentina andrà a caccia di una punta. I viola hanno bisogno di un attaccante di peso e i riflettori sarebbero ora puntati tutti su Felipe Caicedo che ha il contratto in scadenza con la Lazio nel 2022. Secondo quanto riportato da La Nazione, la Fiorentina sarebbe pronta a proporre nelle prossime settimane circa 5 milioni di euro al club biancoceleste. La strada che porta a Caicedo pare essere in discesa per i viola.

DZEKO, ROMA A VITA – In estate, il destino di Edin Dzeko alla Roma sembrava ormai segnato con il passaggio del bosniaco alla Juventus. Poi l’attaccante è rimasto, tornando a essere un punto fermo di Paulo Fonseca. E adesso il club giallorosso starebbe pensando di tenere a vita il capitano. Come riportato da Il Messaggero, Tiago Pinto, che da gennaio sarà il nuovo direttore generale della Roma, come primo obiettivo ha proprio quello di rinnovare il contratto di Dzeko in scadenza nel 2022. La proposta, però, potrebbe ampliarsi anche la proposta al bosniaco di diventare un futuro dirigente del club.

MILIK, ADDIO EUROPEO? – Il Corriere dello Sport prova a fare il punto della situazione sul futuro di Arkadiusz Milik. Il centravanti ha capito che per andare all’Europeo con la Polonia dovrà trovarsi una squadra e giocare: altri sei mesi di inattività gli costerebbero una probabile esclusione, perché un anno in tribuna lascia strascichi e anche ruggine, che un Ct non si può permettere. Il Napoli non indietreggia, non è intenzionato a rimetterci ulteriormente, dopo aver dovuto rinunciare all’affare con la Roma da venti milioni di euro. Il mercato è ampio ma non si è ancora sviluppato e Milik vorrebbe un club nel quale trovare spazio, evitando di infilarsi in dualismi nocivi, con la panchina come possibile orizzonte: situazione non semplice da affrontare.

LA SAMP SPINGE PER LLORENTE – La Sampdoria è convinta che Fernando Llorente possa essere il giusto innesto per il mercato di gennaio. L’attaccante, che andrà in scadenza di contratto a giugno 2021 e verrebbe ceduto a gennaio dal Napoli senza la richiesta di un indennizzo. Il problema, come riporta il Corriere dello Sport, è che le parti non sembrano essere aperte a scendere a un compromesso. La Sampdoria propone un contratto di sei mesi e non può avvicinarsi alla cifra di due milioni di euro netti a stagione. L’attaccante resta fermo sui 18 mesi, scadenza 2022, e non ha manifestato una volontà di ridursi lo stipendio.