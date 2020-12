Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato della Serie A

AOUAR ALLA JUVENTUS, IL RETROSCENA –Interessante retroscena di mercato sulla Juventus. I bianconeri avevano in mano Houssem Aouar, centrocampista del Lione, ma l’affare è saltato per un motivo. La Juve ha preferito puntare su Federico Chiesa: l’arrivo dell’esterno della Fiorentina – a fronte di un investimento di 60 milioni – ha fatto saltare l’affare per il classe ’98 francese.

GIAMPAOLO, QUANTO COSTA L’ESONERO? – Roma, Bologna e Napoli. Tre partite in sette giorni che possono significare tutto per il Torino e per Marco Giampaolo. Il presidente Cairo ha confermato la fiducia nell’allenatore, ma se in queste tre sfide i risultati non saranno soddisfacenti qualcosa sarà cambiato. L’esonero dell’allenatore però, come riporta Tuttosport, avrebbe un costo molto elevato per i granata: circa 10 milioni di euro, tra lo stipendio biennale di Giampaolo (6 milioni) e quello del suo staff (4 milioni). Così il tecnico è chiamato alla svolta, ma il Torino studia la rosa degli allenatori meno cari sul mercato: Nicola, Ballardini, Donadoni, D’Aversa e l’ex Longo i nomi che potrebbero fare al caso dei granata.

MILAN, IPOTESI LUIS ALBERTO – Stando a quanto riferisce l’edizione de La Repubblica, il Milan sarebbe sulle tracce di Luis Alberto, già in questa sessione di mercato invernale. La trattativa è tutt’altro che semplice. Inoltre, occorre notare l’incontro avvenuto ieri pomeriggio tra l’agente di Hakan Calhanoglu e la dirigenza del club di Via Aldo Rossi. La sensazione è che prima di avviare tale ipotesi, servirà chiarezza sul futuro del numero 10 rossonero.

CANDREVA, CASO RIENTRATO – Claudio Ranieri ha nicchiato sul caso Antonio Candreva. La sensazione, come riporta il Secolo XIX, è che si voglia ricucire lo strappo. Ma il primo passo, come ha fatto capire il tecnico della Sampdoria nel post partita contro il Verona, deve arrivare da parte dell’esterno blucerchiato. I contatti tra il suo agente Pastorello e il direttore sportivo blucerchiato Osti ci sono stati. Candreva dovrà scusarsi con Ranieri e i compagni, magari offrire una cena di squadra. Sullo sfondo resta una possibile multa. La Sampdoria deciderà oggi se l’esterno riprenderà ad allenarsi con il gruppo o se continuerà con la linea dura, facendolo lavorare a parte.