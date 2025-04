Mourinho insiste per Skriniar. Per il Psg questo è il prezzo. Fenerbahce e una big nel futuro dell’ex Inter

Il Fenerbahce vuole Milan Skriniar su richiesta del proprio allenatore José Mourinho. Il Psg fissa il prezzo per l’addio, con una big inglese alla finestra

Il Fenerbahce ha schiacciato sul pedale dell’acceleratore. Il mercato del club turco per la prossima stagione si sta intensificando gradualmente, a seconda delle richieste di José Mourinho.

Secondo il portale turco Haber Aktuell, nelle prime trattative con il Paris Saint-Germain, è emerso che il Fenerbahce ha discusso di un prezzo per il cartellino dell’ex Inter, intorno ai 10 milioni di euro.

Nel futuro di Skriniar la favorita resta il Fenerbahçe, nonostante il giocatore non vorrebbe rinunciare al sogno di giocare in Premier League. In questo senso, ci sarebbe l’interesse del Tottenham, anche se al momento non sono state pervenute offerte concrete.