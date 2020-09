Calciomercato Spal: accordo con l’Inter per il prestito di Esposito

Calciomercato Spal: il club ferrarese ha trovato l’accordo con l’Inter per il prestito di Sebastiano Esposito. I dettagli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio Spal e Inter avrebbero trovato l’intesa totale per il prestito di Sebastiano Esposito.

Nell’incontro andato in scena nella sede nerazzurra, i due club hanno trovato l’accordo per un prestito secco. Manca il sì del classe 2002 che dovrebbe sciogliere le riserve in queste ore. Sebastiano Esposito potrebbe raggiungere in Serie B suo fratello Salvatore, centrocampista di proprietà proprio della SPAL.