Calciomercato Spezia, per l’attacco piace Santander

Calciomercato Spezia: i bianconeri hanno messo gli occhi su Santander del Bologna

Lo Spezia, che non ha ancora fatto il suo esordio in Serie A per il rinvio della partita contro l’Udinese, è ancora a lavoro per regalare a Vincenzo Italiano una squadra all’altezza del massimo campionato.

I bianconeri pensano a migliorare l’attacco e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, i riflettori sarebbero ora su Federico Santander. Lo Spezia sta trattando con il Bologna per il bomber paraguaiano, con i rossoblù che non lo considerano più un elemento imprescindibile.