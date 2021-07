Calciomercato Torino, è sfida alla Fiorentina per Messias

I granata puntano a rinforzare il reparto offensivo con Junior Messias. Sul brasiliano, però, anche l’interesse dei toscani

Le cessioni di Meitè e Boyè porteranno nelle casse del Torino ben 9 milioni di euro, che il club granata è pronto a reinvestire per rinforzare l’attacco a disposizione di Ivan Juric. Il nome richiesto a gran voce dal tecnico croato è quello di Junior Messias, talentuoso fantasista in forza al Crotone, squadra che vorrebbe però lasciare in seguito alla retrocessione in Serie B della passata stagione.

Stando a quanto riferito da Tuttosport, la distanza tra i calabresi e i granata sarebbe però importante: almeno 12 milioni la richiesta, contro 6/7 milioni di proposta. Una fase di stallo in cui potrebbe inserirsi la Fiorentina, eventualmente pronta a rilanciare per mettere il 30enne a disposizione di Italiano.