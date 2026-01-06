Calciomercato Torino, blitz in Brasile per il nuovo difensore: offerta per David Ricardo! Contatti in corso col Botafogo, le cifre del possibile affare

Il Torino guarda oltreoceano per rinforzare la retroguardia. Il direttore sportivo Gianluca Petrachi ha individuato in David Ricardo il profilo ideale per la difesa granata. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il club piemontese ha già presentato un’offerta ufficiale al Botafogo per il centrale classe 2002. La proposta prevede un prestito oneroso da 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato a oltre 6 milioni. I colloqui sono in corso per chiudere l’operazione.

LEGGI ANCHE: Mercato Torino, idea scambio portieri con la Lazio? Coinvolto Israel: i dettagli

🚨🐂 Torino submit official bid for Brazilian defender David Ricardo worth €1m loan fee plus obligation to buy over €6m.



Talks underway with Botafogo. pic.twitter.com/J8pw0IXSQl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 6, 2026

CALCIOMERCATO TORINO – «🚨🐂 Il Torino presenta un’offerta ufficiale per il difensore brasiliano David Ricardo, per un valore di € 1 milione di euro di prestito più obbligo di acquisto per oltre € 6 milioni di euro.

Sono in corso i colloqui con il Botafogo».