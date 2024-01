Calciomercato Torino, le mani legate dei dirigenti granata a causa di Radonjic: vuole solo il Monza, ma l’offerta giusta non arriva

Il calciomercato del Torino è legato alla partenza di Nemanja Radonjic e per questo motivo Tuttosport titola nell’edizione odierna che i granata sono “ostaggi” del calciatore serbo, l’unico calciatore che al momento ha mercato in uscita e che la società non considera incedibile, a differenza di profili come quello di Buongiorno, corteggiato dalle big, ma incedibile per Cairo e Juric. Il motivo è legato alla volontà del calciatore di trasferirsi al Monza e, con quanto guadagnato, Vagnati può andare dal Verona per portare in granata Josh Doig, richiesto dal tecnico granata Ivan Juric.

Il problema è che il Monza e Adriano Galliani non arrivano ai tre milioni e l’ex dirigente del Milan offre molto meno sul tavolo rispetto alla cifra che il Toro chiede. Il calciatore serbo ha mercato, ma la sua decisione ormai è presa: o Monza o niente. Il mercato granata è in stallo a causa della volontà del calciatore, che ha detto di no all’MLS: il San Jose Earthquake aveva offerto 3.5 milioni, offerta che soddisfava la necessità di fare cassa, ma che non piaceva al calciatore.