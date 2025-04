Calciomercato, il Tottenham ha deciso: ecco quale sarà il futuro dell’ex Udinese Udogie! La volontà è chiara, le ultime

Calciomercato, il Tottenham ha preso una decisione definitiva: ecco il futuro dell’ex Udinese Udogie! La volontà è chiara, le ultimissime

Destiny Udogie resterà al Tottenham: il club londinese non ha intenzione di cederlo, come confermato da Sky Sports De. Nonostante l’interesse del Manchester City e di altri top club, tutte le offerte sono state rifiutate. Udogie è considerato un elemento centrale nel progetto degli Spurs, e per questo non è stato fissato alcun prezzo per una possibile cessione sul calciomercato.

Acquistato dall’Udinese la scorsa estate, il laterale italiano ha già totalizzato 30 presenze stagionali tra Premier League, EFL Cup ed Europa League. Con un contratto in scadenza nel 2030, il Tottenham punta forte su di lui e difficilmente lascerà partire il giocatore senza una proposta straordinaria.