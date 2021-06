Locatelli Juventus, i dettagli dell’affare: i bianconeri proporranno un difensore in prestito

Locatelli Juventus: ulteriori dettagli sulla trattativa che si aprirà ufficialmente oggi con il primo incontro tra le parti

È oggi il giorno dell’incontro tra i dirigenti della Juventus e Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, per parlare del futuro di Manuel Locatelli. Nelle prossime ore verrà formulata la prima offerta ufficiale bianconera: 30 milioni di euro più Radu Dragusin. Il difensore romeno piace ai neroverdi che non ritengono però l’offerta complessiva equivalente ai 40 milioni richiesti. Anche perché sul giocatore ci sono anche Psg, City, Real e Borussia.

Ecco perché la Juve vuole indirizzare subito il discorso, magari inserendo un’altra piccola contropartita che potrebbe corrispondere a un giocatore della Primavera. Il nome nuovo è quello di Alessandro Minelli, difensore centrale pure lui,nell’ultima stagione in prestito al Bari. La Juve ha in caldo per Locatelli un contratto da 4 o 5 anni a 3 milioni di euro a stagione più bonus. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.