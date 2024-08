Calciomercato Udinese, chiuso il COLPO EKKELENKAMP: già fissate le VISITE MEDICHE, tutti i dettagli della trattativa

Colpaccio in arrivo chiuso dall’Udinese. Come riportato da Gianluca Di Marzio la squadra friulana ha concluso tutte le pratiche per l’acquisto di Ekkelenkamp dal Royal Antwerp.

Il giocatore classe 2000 svolgerà già nella giornata di domani le visite mediche. Oltre all’ex Ajax l’Udinese sta definendo l’arrivo di Jesper Kalstrom dai polacchi del Lech Poznan.