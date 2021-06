Calciomercato Udinese: Gotti rivuole Braaf. Contatti col Manchester City

Luca Gotti resta sulla panchina dell’Udinese: il tecnico ha chiesto la permanenza di Braaf. Contatti con il Manchester City

Luca Gotti alla fine è rimasto sulla panchina dell’Udinese: seconda stagione consecutiva alla guida dei bianconeri più la metò del 2019/2929dopo che un anno e mezzo fa era subentrato a Igor Tudor.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Udinese sarebbe in contatto con il Manchester City per il rinnovo del prestito di Braaf con diritto di riscatto fissato a giugno 2022 per 11 milioni di euro.