Calciomercato Udinese: l’AEK chiede Machis, i bianconeri riflettono

Il calciomercato è alle porte e in casa Udinese è tempo di riflessioni: l’AEK Atene ha chiesto Machis

Dopo una prima parte di campionato da assoluta meteora, Machis sta tornando ai suoi livelli al Cadiz, in Serie B spagnola. Il venezuelano con le sue prestazioni ha attirato l’interesse di alcuni club oltre che dell’Udinese stesso.

Come riporta Tuttoudinese.it in pole position c’è l’Aek Atene. I greci spingono per un prestito ma dovranno attendere la fine della stagione degli spagnoli. Se il Cadice dovesse restare in Serie B, l’obbligo di riscatto diventerebbe semplice diritto e a quel punto la decisione spetterebbe a club e giocatore.