Calciomercato Udinese, sorpasso sull’Hellas per Lapadula

Calciomercato Udinese, pressing bianconero per Gianluca Lapadula, che piace anche all’Hellas. Le ultime notizie

Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’Udinese avrebbe superato l’Hellas Verona nella corsa a Gianluca Lapadula. Reduce da un’ottima Copa America con il Perù, il giocatore vuole lasciare il Benevento per far ritorno in massima serie e potrebbe farlo con la maglia dei friulani.

Attenzione però anche alla concorrenza estera, con il Leicester che potrebbe tentare il giocatore con un’esperienza in Premier.