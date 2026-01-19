Calciomercato Venezia: vicinissimo Dagasso! Bruciata la concorrenza del Genoa, cosa è accaduto nella trattativa con il Pescara

Calciomercato Venezia: è ormai vicinissimo Matteo Dagasso! Bruciata la concorrenza del Genoa, cosa è successo con il Pescara in questo affare

Colpo di scena nel mercato di riparazione. Quando tutto lasciava presagire un testa a testa prolungato, il Venezia ha premuto sull’acceleratore, compiendo un vero e proprio blitz per assicurarsi uno dei prospetti più interessanti della Serie B. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il club arancioneroverde è a un passo dall’acquisto di Matteo Dagasso, bruciando sul tempo la forte concorrenza del Genoa.

Il sorpasso decisivo: Genoa beffato

Fino a poche ore fa, il Genoa sembrava essere in pole position per il talentuoso centrocampista. Tuttavia, la dirigenza del Venezia, alla ricerca di rinforzi di qualità e prospettiva per puntellare la rosa, ha deciso di rompere gli indugi con un’azione fulminea. L’offerta presentata al Pescara ha convinto il club abruzzese, permettendo ai lagunari di scavalcare le altre pretendenti e di portarsi in una posizione di netto vantaggio per la chiusura dell’affare.

Il profilo: chi è Matteo Dagasso

L’oggetto del desiderio è un classe 2004 che ha stregato gli osservatori. Matteo Dagasso è un centrocampista moderno, un mancino naturale dotato di grande intelligenza tattica e visione di gioco. Cresciuto nel vivaio del “Delfino”, si è imposto come uno dei pilastri della squadra in Serie B, dimostrando personalità da veterano nonostante la giovanissima età. Il suo arrivo in Laguna garantirebbe freschezza e geometria alla mediana del Venezia.

I dettagli dell’affare: Fila e Condé in Abruzzo

L’operazione non si baserebbe solo su un conguaglio economico, ma includerebbe due contropartite tecniche gradite al Pescara, utili per rimpolpare la rosa biancazzurra. Nell’affare rientrerebbero Fila e Condé.

Manca solo la firma

Nonostante l’ottimismo che filtra dalle parti, è doveroso sottolineare che non ci sono ancora le firme sui contratti. Tuttavia, la distanza tra domanda e offerta è minima e i contatti sono frenetici per limare gli ultimi dettagli burocratici. La fumata bianca definitiva sembra essere solo una questione di tempo: il Venezia è pronto ad accogliere il suo nuovo gioiello, lasciando le briciole alla concorrenza.