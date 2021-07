Calciomercato Venezia parla americano: preso Gianluca Busio

Il Venezia piazza un altro colpo dalla MLS: vicino l’acquisto del classe 2002 Gianluca Busio. Ecco i dettagli dell’operazione

Il Venezia, dopo Tessmann, piazza un altro colpo proveniente dalla MLS. Come riportato da Sky Sport, i lagunari hanno praticamente chiuso la trattativa con lo Sporting Kansas City per il casse 2002 Gianluca Busio.

Operazione praticamente chiusa per il centrocampista per 4 milioni di euro: Busio, come si evince dal cognome, è italo-americano con il papà di Brescia. Il centrocampista classe 2002 è atteso in Italia la prossima settimana.