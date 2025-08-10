Calciomercato Venezia, qual è il piano dopo la retrocessione in Serie B? Il punto - Calcio News 24

Calciomercato Venezia: dopo le cessioni, si lavora ai rinforzi per Stroppa. La situazione attuale

Il Calciomercato Venezia entra nel vivo dopo la retrocessione in Serie B, arrivata all’ultima giornata dello scorso campionato. Un epilogo amaro per il club arancioneroverde, che ora deve ripartire con decisione, puntando a un ritorno immediato nella massima serie. Inevitabilmente, l’estate del Venezia sarà caratterizzata da numerosi movimenti in uscita, ma anche da operazioni mirate in entrata per rafforzare la rosa a disposizione del nuovo tecnico Giovanni Stroppa.

Le prime uscite importanti hanno già avuto luogo: il difensore centrale Jorrit Hendrix Idzes e il laterale Quaresma Candé sono stati ceduti al Sassuolo, operazioni che hanno permesso al club di incassare risorse utili per la prossima fase del mercato. Tuttavia, il Calciomercato Venezia non si ferma qui: l’obiettivo è costruire un organico competitivo e pronto per affrontare un campionato di Serie B sempre più impegnativo.

In questa ottica, la dirigenza veneta sta lavorando su due profili interessanti. Il primo è Marco Oliveri, esterno difensivo di proprietà dell’Atalanta, giocatore duttile e con buone capacità offensive, che potrebbe dare un contributo importante sulle fasce. Il secondo nome è quello di Ahmed Sidibé, talento emergente proveniente dal Koper, club che milita nella prima divisione slovena. Sidibé è un centrocampista moderno, dinamico, che ha attirato l’attenzione del Venezia per le sue qualità tecniche e fisiche.

Da monitorare con attenzione anche la situazione legata a Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista di grande prospettiva che ha attirato l’interesse di diversi club di Serie A. Tuttavia, al momento non ci sarebbero offerte concrete in grado di soddisfare le richieste del Venezia, che considera il giocatore un elemento importante, ma non incedibile in caso di proposte allettanti.

Il Calciomercato Venezia prosegue quindi su un doppio binario: da un lato, valorizzare le uscite per ottenere risorse; dall’altro, puntare su giovani di talento e profili funzionali al gioco di Stroppa. L’obiettivo è chiaro: allestire una squadra che possa lottare sin da subito per i vertici della Serie B e tornare a rappresentare la città lagunare in Serie A.

Con l’estate ancora lunga, il Calciomercato Venezia promette altri colpi in entrata e possibili sorprese.