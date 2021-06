Calciomercato Venezia: ufficiale l’arrivo di Tyronne Ebuehi dal Benfica. Il comunicato del club

Il Venezia ha ufficializzato un colpo di mercato. Si tratta di Tyronne Ebuehi, terzino destro classe 1995 di proprietà del Benfica che nell’ultima stagione ha giocato con la maglia del Twente, in Eredivisie.

«Venezia FC comunica che in data odierna è stato sottoscritto l’accordo con SL Benfica per il passaggio in arancioneroverde con la formula del prestito annuale con obbligo di riscatto in caso di permanenza in Serie A del giocatore Tyronne Ebuehi».