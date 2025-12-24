Calciomercato Verona, Baldanzi torna di moda. Serve superare la concorrenza di quella rivale

Calciomercato Verona, Baldanzi torna nel mirino: Hellas in vantaggio sul Pisa. La situazione attuale

Il Calciomercato Verona inizia a scaldarsi in vista di gennaio e uno dei nomi che torna con forza nei radar dell’Hellas è quello di Tommaso Baldanzi. Il trequartista della Roma, reduce anche da un gol segnato contro la Juventus, rappresenta un profilo già noto alla dirigenza gialloblù, che aveva provato a portarlo a Verona durante la scorsa estate prima dello stop definitivo al trasferimento. Un’operazione sfumata allora, ma che potrebbe tornare d’attualità nel prossimo mercato invernale.

Baldanzi sta trovando poco spazio nel progetto tecnico giallorosso e la necessità di giocare con maggiore continuità potrebbe spingerlo a valutare una nuova esperienza. In questo scenario, il Calciomercato Verona potrebbe offrire al classe 2003 un contesto ideale per rilanciarsi e tornare protagonista. Il suo profilo è particolarmente apprezzato da Paolo Zanetti, che cerca qualità e fantasia tra le linee per aumentare la pericolosità offensiva della squadra.

Secondo quanto riportato da Il Corriere di Verona, l’Hellas sarebbe attualmente in vantaggio sul Pisa nella corsa a Baldanzi. La formula su cui si starebbe lavorando è quella di un prestito con diritto di riscatto, soluzione che consentirebbe al club scaligero di valutare il giocatore nel contesto della Serie A prima di un eventuale investimento definitivo. Un’operazione sostenibile e in linea con la strategia del Calciomercato Verona, sempre attento ai giovani di prospettiva.

Nei dialoghi con la Roma potrebbe però entrare anche un altro nome interessante: Alphadjo Cissé. Il centrocampista offensivo è di proprietà dell’Hellas Verona ed è attualmente in prestito al Catanzaro, dove si sta mettendo in evidenza con ottime prestazioni in Serie B. Il suo rendimento gli è valso anche la recente convocazione con la Nazionale Under 21, confermando la crescita del talento gialloblù.

Il Calciomercato Verona potrebbe quindi intrecciarsi su più fronti con quello della Roma, tra entrate e possibili contropartite tecniche. La pista Baldanzi resta calda e rappresenta una delle idee più concrete per rinforzare la trequarti nella seconda parte della stagione.

