Calciomercato Verona, pressing totale per comprare Victor Nelsson! Il piano della squadra gialloblu - Calcio News 24

Calciomercato Verona, quali sono le novità intorno a Victor Nelsson? I dirigenti gialloblu sono pronti a fare sul serio

Il calciomercato Verona potrebbe tornare alla carica per Victor Nelsson, difensore centrale danese attualmente sotto contratto con il Galatasaray. Secondo quanto riportato da L’Arena, il club scaligero starebbe valutando seriamente l’idea di riaprire la trattativa per portare il giocatore in gialloblù, dopo il tentativo fallito durante il mercato invernale.

Già a gennaio, infatti, Nelsson era stato nel mirino del direttore sportivo Sean Sogliano, ma alla fine il difensore scelse di trasferirsi alla Roma. La sua esperienza nella Capitale, però, si è rivelata molto al di sotto delle aspettative: pochissimi minuti giocati, nessun impatto reale sulla squadra e una decisione chiara da parte della società giallorossa di non esercitare il diritto di riscatto. Di conseguenza, il calciatore farà ritorno al Galatasaray, ma il rapporto con il club turco sembra ormai compromesso.

Nelsson, classe 1998, ha mostrato in passato ottime qualità difensive, sia in Super Lig con il Galatasaray sia con la maglia della Nazionale danese. Tuttavia, nelle ultime stagioni la sua parabola sembra essersi fermata, complice anche il mancato feeling con l’ambiente turco e lo scarso utilizzo nelle sue recenti esperienze.

In questo contesto, il calciomercato Verona potrebbe rappresentare una concreta opportunità di rilancio per il giocatore, e al contempo un rinforzo importante per la retroguardia della squadra veneta. L’idea sarebbe quella di proporre nuovamente un prestito, esattamente come era stato fatto nei mesi scorsi, sperando questa volta in una maggiore apertura da parte del Galatasaray e dello stesso calciatore.

Sogliano sta lavorando per costruire una rosa competitiva per la prossima stagione e l’innesto di un difensore con esperienza internazionale come Nelsson potrebbe rappresentare un tassello prezioso. Molto dipenderà anche dalle condizioni economiche dell’operazione e dalla volontà del giocatore di rilanciarsi in Serie A.

Il futuro di Victor Nelsson resta incerto, ma Verona potrebbe davvero tornare ad essere una pista concreta.