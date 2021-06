Verona, si insiste per il prestito di Ilic dal City: manca l’accordo sulla cifra

Il Verona insiste con il Manchester City per il rinnovo del prestito del centrocampista Ilic. Manca l’accordo tra le parti

E’ tutta in salita la strada che porterebbe l’Hellas Verona a rinnovare il prestito di Ivan Ilic. Secondo il Corriere di Verona, il Manchester City preferirebbe cederlo a titolo definitivo per monetizzare.

Gli scaligeri non possono permetterselo e hanno chiesto un altro trasferimento temporaneo, seppur oneroso. Non c’è accordo sulla cifra, ma il direttore sportivo Tony D’Amico sta insistendo per convincere i Citizens