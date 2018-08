Caldara e Higuain via per trattenere gli altri big: ecco il piano della Juve

La Juventus ha deciso di fare all in per vincere la Champions. Via Mattia Caldara e Gonzalo Higuain, non partiranno altri big

La Juventus ha lasciato andare Gonzalo Higuain e Mattia Caldara direzione Milan. Il difensore centrale non ha mai messo in piede in campo con la maglia della Juve in gare ufficiali e i bianconeri hanno deciso di correre un bel rischio perché il difensore classe ’94, nei suoi primi 2 anni all’Atalanta, ha dimostrato valori importanti. Dove potrà arrivare Mattia nessuno lo sa ma in prospettiva il Milan ha piazzato un colpo importante perché il centrale, insieme a Romagnoli, potrebbe diventare una colonna portante dei rossoneri e della Nazionale.

La Juventus ha deciso di sacrificare Caldara per non cedere gli altri big. Gonzalo Higuain, dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo, era considerato un ‘peso’, un ‘esubero’: qualcuno in avanti doveva uscire per fare spazio a CR7 ed è stato scelto il Pipita anche in nome del bilancio. L’argentino ha segnato 55 gol in 2 anni e dal 2013 domina in Italia. E’ mancato il grande acuto in Europa con i tifosi che ricordano la doppietta al Monaco in semifinale due anni fa e i 3 gol in 2 partite al Tottenham, durante gli ottavi. La Juve doveva fare una scelta e ha scelto di cedere Caldara e Higuain per trattenere gli altri big, provando a vincere la Champions subito.