Calhanoglu all’Inter: strada spianata grazie all’assicurazione FIFA su Eriksen

L’ipotesi del trasferimento di Hakan Calhanoglu all’Inter prende quota. Un vantaggio arriva anche dall’assicurazione FIFA per Eriksen

Nella serata di ieri, ha preso corpo all’improvviso la trattativa per il passaggio di Hakan Calhanoglu all’Inter a costo zero. Un affare che, come riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe trovare strada spianata anche grazie all’assicurazione FIFA che permetterebbe ai nerazzurri, nel caso in cui Eriksen non dovesse tornare a giocare, di avere una grossa fetta dello stipendio del danese pagata dall’ente governativo del calcio.

In questo modo, anche l’inserimento a costo zero di Calhanoglu non andrebbe a gravare sul bilancio dell’Inter in chiusura il 30 giugn