Calhanoglu Galatasaray, il suo agente Gordon Stipic rompe il silenzio: «Speculazioni emerse ripetutamente, ma ecco qual è la verità sul suo futuro all’Inter»

Calhanoglu Galatasaray, l’agente del centrocampista dell’Inter – Gordon Stipic – ha parlato così del futuro del suo assistito

Arriva una presa di posizione netta e inequivocabile sul futuro sportivo di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, ormai consacratosi come leader assoluto della mediana dell’Inter, è stato recentemente al centro di insistenti voci di mercato che lo accostavano a un imminente ritorno in patria per vestire la maglia del Galatasaray. A spazzare via ogni dubbio è intervenuto in prima persona il suo procuratore, Gordon Stipic, il quale ha rilasciato dichiarazioni esclusive ai microfoni del noto esperto di mercato Fabrizio Romano, diffuse pubblicamente tramite la piattaforma X.

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Nessuna trattativa con il club turco: la smentita ufficiale

L’entourage del calciatore ha voluto spegnere sul nascere le speculazioni mediatiche, ribadendo la totale assenza di contatti con la dirigenza di Istanbul e confermando il solido legame del giocatore con l’ambiente milanese: «Da regola generale, non commento le voci, ma in questo caso è importante per me chiarire i fatti una volta per tutte. Hakan Calhanoglu è sotto contratto con l’Inter fino al 2027 ed è molto felice sia in Italia che all’Inter».

Entrando nei dettagli delle recenti indiscrezioni, l’agente ha aggiunto in modo categorico, blindando il futuro del suo assistito: «Le speculazioni pubbliche su un possibile trasferimento al Galatasaray sono emerse ripetutamente in passato e ora vengono sollevate di nuovo. I fatti, tuttavia, sono chiari: non ci sono state trattative con il Galatasaray né la scorsa estate né a gennaio. In nessun momento c’è stata una concreta richiesta».

Focus totale sull’Inter, sullo Scudetto e sul Mondiale

Allontanate definitivamente le sirene del calciomercato, il messaggio che emerge è quello di un professionista dedito esclusivamente ai traguardi sportivi in corso. Il regista è infatti proiettato sugli obiettivi della squadra attualmente guidata da Cristian Chivu: «Hakan rimane pienamente concentrato su ciò che conta davvero in questa fase: l’Inter, la lotta per lo Scudetto e il raggiungimento del successo insieme alla squadra».

Infine, lo sguardo si allarga agli impegni internazionali, sottolineando l’enorme spessore umano e tecnico del calciatore: «Settimana dopo settimana, attraverso le sue prestazioni, la sua passione e il suo senso di responsabilità in campo, continua a dimostrare la sua qualità e la sua importanza per la squadra, guardando avanti con grande orgoglio e determinazione al prossimo Mondiale, dove guiderà la sua nazione come capitano — una responsabilità che è un onore speciale e significa tutto per lui».

Le voci sono dunque ufficialmente archiviate: Calhanoglu resta un punto fermo e inamovibile dell’Inter.