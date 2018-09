Hakan Calhanoglu torna al gol con la sua Nazionale dopo quasi due anni: la sua rete avvia una clamorosa rimonta sulla Svezia per la gara di Nations League

Hakan Calhanoglu torna al gol con la Turchia dopo due anni nella gara di Nations League giocata contro la Svezia alla Friends Arena di Stoccolma. La sua ultima segnatura con la maglia della Nazionale risaliva all’ottobre 2016, in una gara di qualificazione ai Mondiali contro l’Ucraina. Il giocatore del Milan, in rete con un pregevole tiro di destro dal limite dell’area, ha sorpreso il portiere svedese e in forza alla Roma, Robin Olsen, all’inizio del secondo tempo (51′). Il gol del milanista, arrivato sul momentaneo 2-0 in favore della Svezia (a segno Thelin e Claesson), ha aperto la strada alla grande rimonta della selezione turca che è poi riuscita a portare a casa la vittoria grazie alla doppietta siglata da Akbaba nei minuti finali.