Calhanoglu Inter, l’indiscrezione: «Non ha detto nulla a Maldini»

Hakan Calhanoglu è ad un passo da diventare un giocatore dell’Inter: ecco come si è lasciato con il Milan e con Maldini

Luca Marchetti a Sky Sport ha parlato del trasferimento di Calhanoglu dal Milan all’Inter. Le parole del giornalista:

«L’Inter ha approfittato, vista la condizione di Eriksen, di Calhanoglu: c’è stato un blitz e ha trovato l’accordo con il giocatore in pochi giorni. Da quello che sappiamo noi Calhanoglu non ha avvisato il Milan che ci fosse un’altra squadra; ha accettato l’offerta dei nerazzurri per il prossimo anno».

I DETTAGLI SU MILANNEWS24