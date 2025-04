Calhanoglu post Inter Bayern: «Serata bellissima! Triplete? L'Inter deve pensare ad un solo obiettivo. Sul match...» - Calcio News 24

Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, si è espresso così sulla semifinale conquistata stasera ai danni del Bayern

Ai microfoni di Sky Sport, dopo la partita Inter Bayern Monaco, il centrocampista dei lombardi Hakan Calhanoglu ha commentato la conquista della semifinale di Champions League.

EMOZIONE – «Serata bellissima, sicuramente con tanta sofferenza. Eravamo già preparati così, sappiamo che sono una squadra forte. Dopo l’1 a 0 siamo tornati bene e abbiamo fatto subito l’1 a 1 e il 2 a 1. Poi come siamo abituati dopo il 2 a 1 andiamo indietro a difendere la porta»

DOVE PUO’ ARRIVARE QUESTA INTER? – «Io credo che in campo controlliamo il nostro tempo, dobbiamo giocare 90 minuti ogni 3 giorni e non è facile. I nostri tifosi ci hanno aiutato tantissimo, dobbiamo sempre cederci perché abbiamo le qualità per fare male agli avversari».

UNA SCELTA QUELLA DI LASCIARE IL POSSESSO A LORO? – «Noi abbiamo provato ad alzarci su Kimmich con me per non farlo giocare, ma con Muller dietro di me ho pensato di aiutare Acerbi. Sono rimasto lì a proteggere la difesa, per quello avevano più palloni a centrocampo rispetto a noi».