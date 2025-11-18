Calhanoglu andrà via dall'Inter? Ecco la situazione attuale in ottica calciomercato dei nerazzurri - Calcio News 24

Calhanoglu-Inter, nuove voci sull’addio: Romano chiarisce il futuro del regista nerazzurro

Il futuro di Hakan Calhanoglu resta uno degli argomenti più discussi in casa Inter. Dalla Turchia continuano a rincorrersi notizie su un possibile addio, ma a fare il punto della situazione è intervenuto Fabrizio Romano attraverso il suo canale YouTube. L’esperto di mercato ha voluto sgomberare il campo da equivoci: una cessione già a gennaio è da considerarsi completamente fuori discussione. Per la dirigenza nerazzurra, infatti, il regista turco è un elemento imprescindibile nei meccanismi di Cristian Chivu e non è minimamente contemplata l’idea di privarsene durante la stagione.

Romano ha poi ricostruito quanto accaduto negli ultimi mesi. L’estate scorsa, Calhanoglu era stato corteggiato con insistenza da diversi club turchi, ma le offerte arrivate non hanno mai raggiunto le cifre richieste dall’Inter. Allo stesso tempo, alcune tensioni nate durante il Mondiale per Club avevano alimentato un clima di incertezza. Il centrocampista, però, ha scelto la strada della professionalità: mettere da parte ogni possibile distrazione e concentrarsi esclusivamente sul campo, continuando a lavorare con serietà per confermare il proprio ruolo centrale nel progetto nerazzurro.

La vera questione, secondo Romano, si aprirà nei prossimi mesi. Entro uno o due mesi, infatti, la dirigenza di Viale della Liberazione incontrerà l’entourage del numero 20 per discutere il futuro a lungo termine. Non esiste ancora una direzione definita: sul tavolo ci saranno sia l’ipotesi di un rinnovo del contratto, sia la possibilità di valutare una cessione nella prossima estate. Tutto dipenderà dal confronto economico, destinato a rappresentare il nodo decisivo della trattativa.

In ogni caso, l’obiettivo dell’Inter e dello stesso Calhanoglu è mantenere la massima concentrazione fino a fine stagione. Le decisioni arriveranno solo con l’avvicinarsi dell’estate, quando le parti si confronteranno in modo trasparente per capire quale strada intraprendere.

CALHANOGLU – Le parole di Romano

«Le voci che arrivano dalla Turchia ogni giorno vanno archiviate in pochi secondi: una partenza a gennaio è impossibile. Per l’estate, invece, tutto passerà dai prossimi mesi. Calhanoglu ha fatto la scelta più saggia: lavorare duro nonostante le tensioni del Mondiale per Club e una trattativa che non ha portato ai numeri attesi. Inter e giocatore si incontreranno tra uno o due mesi per capire il da farsi. Si parlerà sia di una possibile cessione sia di un eventuale rinnovo, tema legato all’aspetto economico. Mi aspetto contatti a breve per fare chiarezza».

