Calhanoglu: «Sono contento del rinnovo di Pioli, voglio rimanere al Milan»

Hakan Calhanoglu ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando il momento del Milan e la conferma di Pioli

Hakan Calhanoglu ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando sia il momento del Milan sia la conferma di Stefano Pioli.

PIOLI – «È un allenatore importante non solo per me, ma anche per i miei compagni. È un allenatore che ha fatto un grande lavoro in un periodo difficile, ha lavorato bene. Abbiamo fatto un grande lavoro tutti insieme, noi e il suo staff. Rinnovo? Sono molto contento. Penso che per lui sia stato un periodo difficile, la gente scriveva altre cose su Ralf Rangnick, ma lui si è sempre comportato da professionista, da allenatore. Ha lavorato benissimo per noi, per mandare avanti la squadra più avanti possibile».

MILAN E IBRAHIMOVIC – «Questo è il vero Milan, quello di questi mesi. Vogliamo sempre vincere, abbiamo una grande mentalità, una grande passione, grazie a Zlatan che ci aiuta. E’ un giocatore importante per noi, aiuta molto la squadra. Ancora non è finita, guardiamo avanti per la prossima stagione ma siamo pronti».