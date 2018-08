Gattuso ‘Calha’ l’asso: Hakan può ribaltare il Milan

Il Milan di Gattuso ritrova Hakan Calhanoglu. Il turco può essere l’asso nella manica per innescare Higuain

Gattuso ‘Calha’ l’asso? Hakan può essere il vero e proprio asso nella manica a disposizione di Rino Gattuso per dare una svolta al Milan. Il club rossonero ha buttato al vento il doppio vantaggio in casa del Napoli ma a far discutere è la scarsa affinità tra Gonzalo Higuain e i compagni. «Sono molto felice della sua prestazione ma possiamo servirlo meglio: si è mosso bene, i due gol sono anche merito suo». ha detto l’allenatore rossonero ieri. Il Milan contro la Roma, venerdì sera, ritroverà Hakan Calhanoglu, assente per squalifica al San Paolo.

Il giocatore turco, uno dei migliori nella seconda parte della passata stagione, può dare una mano nella costruzione della manovra e ispirare Gonzalo Higuain. Il giocatore turco si accentra e va al tiro come Suso ma arretra maggiormente il suo raggio d’azione per entrare di più nel vivo del gioco. Un mediano come Bakayoko, ad esempio, potrebbe beneficiare della sua presenza in campo: l’ex Chelsea è bravo a recuperare la palla, un po’ meno nell’impostazione e avrebbe un’opzione facile di passaggio a disposizione. Anche Higuain potrebbe avere dei benefici dalla presenza di Calhanoglu in campo: il turco parte da sinistra ma può agire anche da trequartista e può servire palloni invitanti per il Pipita che venerdì cercherà il suo primo gol in maglia rossonera.