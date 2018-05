Calhanoglu ringrazia Gattuso: «Con lui è tutto più facile»

Il trequartista turco del Milan, Hakan Calhanoglu, ha parlato dell’importanza di Gattuso per la sua crescita in Italia

Hakan Calhanoglu, trequartista del Milan, ha parlato della sua crescita in rossonero a Milan Tv. Queste le sue parole: «Quando è arrivato Gattuso per me è stato tutto più semplice perché sa anche parlare l’inglese, quindi mi è più semplice comunicare con lui e lo staff. Ma col tempo ho anche imparato la vostra cultura e le vostre abitudini. Mi piace l’Italia ed i miei compagni di squadra sono molto affettuosi, sto davvero bene qui».

Il giocatore turco ha continuato: «Rino mi ha cambiato tanto, mi ha dato più sicurezza e in questo momento riesco a parlare meglio e riesco a comunicare con i miei compagni di squadra. Gioco con più facilità il mio calcio e riesco a fare quello che il mister mi chiede».