Callejon l’insostituibile: ora il Napoli lo blinda

José Maria Callejon poteva lasciare il Napoli ma il club azzurro è pronto a blindarlo con un nuovo contratto: le ultiimssime

Chiamatelo pure l’insostituibile! Sono passati tre tecnici a Napoli da quando José Maria Callejon ha deciso di lasciare il Real Madrid per trasferirsi in Italia e il club azzurro ha sempre avuto una costante: CalleGol sempre in campo. Prima Benitez, poi Sarri e adesso Carlo Ancelotti: i tre allenatori del Napoli hanno ritenuto Calleti indispensabile e ora ADL è pronto a blindarlo. Secondo La Gazzetta dello Sport infatti, il giocatore spagnolo, trattato da diversi club in estate, potrebbe firmare il rinnovo del contratto.

Il Napoli punta ancora su Callejon e nei prossimi giorni inizieranno le discussioni sul prolungamento dell’accordo attualmente in scadenza a giugno 2020. Nell’attuale intesa è prevista anche la clausola di rescissione da 23 milioni di euro. Una clausola che potrebbe essere eliminata o che potrebbe essere rivista, una clausola che avrebbe voluto sfruttare il Milan, prossimo avversario del Napoli ma per fortuna del club partenopeo, i rossoneri non hanno forzato la mano. Ora CalleGol può rinnovare.