Calzona: «Spalletti un maestro, mi ispiro a lui. Futuro? Vorrei allenare in Italia, sull’addio di Kvara…»

Le parole di Francesco Calzona, ct della Slovacchia ed ex allenatore del Napoli, sul suo futuro dopo l’avventura in nazionale

Francesco Calzona ha parlato del suo futuro a La Repubblica in vista degli impegni della Slovacchia in Nations League.

ITALIA-GERMANIA – «Possiamo già dire di aver avuto un sorteggio sfortunato, nell’attesa di conoscere l’epilogo di questa sfida di Nations League. Non saremo noi i favoriti, in ogni caso. I tedeschi sono al solito temibili ed è cresciuta pure la Nazionale di Luciano Spalletti, che non è più quella degli Europei e ora è quadrata, forte».

SFIDARE L’ITALIA – «Sarebbe emozionante. Avrei la possibilità di cantare due inni: un’esperienza vissuta nel calcio da pochi. Spalletti? Sono stato il suo vice, è un maestro. Lavorare con lui è stato eccezionale: ho imparato tanto, è uno stratega, sa come gestire».

FUTURO – «Sono concentrato sulla Slovacchia. Poi spero di trovare una squadra che mi dia la possibilità per esprimermi: meglio se in Italia, ma senza preclusioni per l’estero».

ADDIO KVARA – «Il Napoli è cresciuto nel corso del campionato e adesso è una squadra forte, che può ancora ambire allo scudetto. C’erano tanti malumori e qualche strascico era inevitabile. Ma sono contento per De Laurentiis che il peggio sia passato. L’annata brutta del Napoli è stata solo un episodio. Antonio Conte è la guida giusta, anche per l’ambiente».